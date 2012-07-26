Юрій Норштейн продав права на "Їжачка в тумані"

Права на використання зображень усіх персонажів мультфільму у відомих художників-мультиплікаторів Юрія Норштейна і Франчески Ярбусової придбала російська Фінансова корпорація "Открытие".

"Мені дуже приємно співпрацювати з людьми, які з повагою ставляться до роботи художників-мультиплікаторів. За довгий час існування персонажа ФК "Открытие"- перші, хто виступив з пропозицією про придбання авторських прав на зображення" Їжачка в тумані ", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Як повідомили в корпорації, авторські права набувають чинності з 1 вересня 2012 р. і діятимуть протягом року з моменту придбання. Передбачається, що зображення Їжачка, Ведмедика, Конячки, Сови та інших персонажів з'являться на дебетових і кредитних картках.