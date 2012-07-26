Нафтогаз оголошено гарантованим постачальником газу
04:57, 26 липня 2012Суспільство
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Кабінет міністрів визначив НАК «Нафтогаз України» як гарантованого постачальника газу великим промисловим підприємствам і підприємствам теплокомуненерго.
Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідного рішення на засіданні Кабінету Міністрів повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко. Він також зазначив, що малим промпідприємствам, бюджетним організаціям і населенню газ поставлятиметься облгазами.
«По населенню, бюджету, малих (промпідприємствах - УНІАН) - це облгази, а по великих підприємствах і підприємствах теплокомуненерго – це «Нафтогаз України», - сказав Ю.Бойко.
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