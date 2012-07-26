Нафтогаз оголошено гарантованим постачальником газу

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідного рішення на засіданні Кабінету Міністрів повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко. Він також зазначив, що малим промпідприємствам, бюджетним організаціям і населенню газ поставлятиметься облгазами.

«По населенню, бюджету, малих (промпідприємствах - УНІАН) - це облгази, а по великих підприємствах і підприємствах теплокомуненерго – це «Нафтогаз України», - сказав Ю.Бойко.