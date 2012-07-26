Справу луганських «рабовласників» передали до суду

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, затверджено обвинувальний висновок за кількома статтями Кримінального кодексу: ст. 120 ч. 2 (доведення до самогубства), ст. 146 ч. 2 (незаконне позбавлення волі і викрадання людини), ст. 149 ч. 2 (торгівля людьми).

Як повідомляв УНІАН, на території Антрацитівського району фермер і його двоє синів шість років тримали у рабстві 11 чоловік. Господарі за важкі сільськогосподарські роботи розраховувалися не грошима, а продуктами і дахом над головою.

Власники безплатної робочої сили відібрали документи у працівників, які під моральним і фізичним тиском не могли полишити межі фермерського господарства.

Люди на фермі жили у вагончиках, і не могли дотримуватися особистої гігієнєни. Серед них були дві жінки - 56 і 60 років. Одна готувала для працівників їжу, друга пасла овець.

Чоловіки працювали трактористами, доглядали худобу. Восени вони виганяли з лісу, що належить фермерові, грибників.