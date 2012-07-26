На Батьківщину повернулися евакуйовані з Сирії українці

Як передає кореспондент УНІАН, два літаки Ан-32 МНС України приземлилися в аеропорту "Бориспіль" о 20.35 та 20.45 за київським часом.

Речник МЗС Олександр Дикусаров повідомив журналістам, що на борту цих літаків були лише жінки та діти. За його словами, серед пасажирів - один юнак, якому за 20 років, а найменшій дитині – лише кілька місяців.

О.Дикусаров також розповів, що жінки, які повернулися до Києва, є дружинами сирійських громадян і жили у цій країні тривалий час, проте залишалися громадянками України. Серед них – вихідці різних регіонів України, зокрема з Одеси, Черкас, Донецька.

Очікувалося, що рейси з Дамаска прибудуть о 18.30 та 18.40, але в Анкарі, де літаки проходили дозаправку, виліт було затримано.

Біженців з Сирії в аеропорту Бориспіль зустрічали представники МНС та МЗС, які надали їм необхідну допомогу.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 липня, на брифінгу речник МЗС України О.Дикусаров заявив, що через загострення безпекової ситуації в Сирії Україна проводить евакуацію своїх громадян.

«У відповідності з рішенням уряду України та у зв’язку із загостренням безпекової ситуації у Сирії повідомляємо про те, що Державою Україна, МЗС України у взаємодії з іншими міністерствами та відомствами проводиться евакуація громадян України із Сирії», - сказав він.

Посольством України в Сирії було складено списки громадян України, які бажали повернутися на Батьківщину у зв’язку із загостренням ситуації.