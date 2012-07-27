У Харкові помер відомий український сатирик
08:07, 27 липня 2012Суспільство
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А.Литвинова вважали найкращим українським читцем гумору.
|Сцені А.Литвинов віддав півстоліття
Також зазначається, що А.Литвинова вважали найкращим українським читцем гумору. Зокрема, запам’ятався він за майстерно виконані зі сцени твори Павла Глазового та інших відомих українських гумористів.
Сцені А.Литвинов віддав півстоліття і до усіх життєвих проблем завжди ставився з гумором, говориться в повідомленні.
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