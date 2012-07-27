Субота буде спекотною

28 липня протягом доби погоду в більшості областей України зумовить область підвищеного тиску, в західних областях - атмосферний фронт.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, в цілому по країні переважно без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті місцями пройдуть грозові дощі.

У північних областях без опадів. Температура вночі 18-20 градусів, вдень 30-35. Вітер північно-східний, 5-8 м/с.

У південних областях без опадів. Температура вночі 16-24 градуси, вдень 30-38. Вітер північно-східний, 5-8 м/с.

У східних областях без опадів. Температура вночі 19-20, вдень 30-34 градуси. Вітер північно-східний, 5-8 м/с.

У західних областях без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті місцями пройдуть грозові дощі. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 25-32. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У центральних областях без опадів. Температура вночі 18-20 градусів, вдень 30-35. Вітер північно-східний, 5-8 м/с.

У Києві та області без опадів. Температура вночі 18-20 градусів, вдень 30-35. Вітер північно-східний, 5-8 м/с.

Погода на курортах Криму 28 липня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії без опадів. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Температура вночі 20-22 градуси, вдень спека 31-35.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Євпаторії,Севастополя і Феодосії 27 градусів, у районі Ялти +26, в районі Одеси +25 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 28 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві місцями грозові дощі. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 27-31. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.