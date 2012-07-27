Міліціонера, підозрюваного у побитті студента в Миколаєві, затримали

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, наразі щодо затриманого проводяться слідчі дії.

Пізніше буде ухвалено рішення про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Центрального району Миколаєва спочатку порушила одну, а потім ще дві кримінальних справи щодо співробітника Корабельного райвідділу міліції міста Олександра Фартушного, підозрюваного у побитті студента в ніч на 15 липня в Миколаєві.

Зокрема, 24 липня в рамках розслідування кримінальної справи за фактом завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості студентові було порушено кримінальні справи щодо О.Фартушного за ч.3 ст.296 КК України (хуліганство) і ч.2 ст.365 (перевищення службових повноважень).

Три кримінальних справи об'єднано в одне провадження.

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області звільнило О.Фартушного.

Раніше в соціальних мережах з'явилося повідомлення про те, що нібито п'яний співробітник Корабельного РВВС міста Миколаєва по-звірячому побив студента Миколаївського університету кораблебудування Сергія К. Також було розміщено фото постраждалого.

Міліція визнала, що до бійки, в якій постраждав студент Сергій К. в Миколаєві, причетний співробітник міліції.