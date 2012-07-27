Киян попереджають про чергове відключення гарячої води

Впродовж серпня ПАТ «Київенерго» проводитиме гідравлічні випробування теплових мереж в частині Подільського, Оболонського та Святошинського районів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі енергокомпанії.

Зокрема, з 8 по 22 серпня відбуватимуться випробування мереж, що обслуговують житлові масиви Куренівка, Поділ, Петрівка і Рибальський півострів, а з 8 по 28 серпня (з урахуванням терміну ремонтних робіт на станції теплопостачання «Біличі») – Біличі, Новобіличі, Академмістечко.

У зв’язку з цим 7 серпня з 14.00 тимчасово буде припинено гаряче водопостачання на Куренівці, Подолі, Петрівці та Рибальському півострові, а з 18.00 - у Біличах, Новобіличах і Академмістечку.

Так, випробування теплових мереж здійснюватимуться у межах:

– проспекту Перемоги, вулиць Миколи Ушакова, Уборевича, Чорнобильської, Осінньої, Жовтневої, Булаховського, Наумова, Підлісної, Олевської, Бахмацької, Клавдієвської, Гаршина, Рахманінова, проспекту Палладіна, вулиць Доброхотова, Семашка, частково Кільцевої дороги (Святошинський район);

– вулиць Електриків, Набережно-Лугової, Набережно-Хрещатицької, Боричевого Току, Боричевого узвозу, вулиці Кожум’яцької, Ярославського провулку, вулиць Фрунзе, Костянтинівської, Оленівської, площі Фрунзе, Балтійського провулку, вулиці Валківської, Гаванського провулку, вулиць Марка Вовчка, Новокостянтинівської, Петропавлівської, Садовського, Скляренка, Московського проспекту (Подільський та Оболонський райони).

Подача гарячої води після випробувань може затримуватися на час, необхідний для усунення виявлених пошкоджень.

Під час щорічних випробувань тепломереж «Київенерго» не нараховує плату за споживання теплової енергії житловим організаціям для отримання гарячої води. Коригування розрахунків з мешканцями здійснюють ЖЕО, зазначається в повідомленні.