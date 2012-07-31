Від ГПУ і МВС вимагають розслідувати побиття адвоката в міліції

Члени Консультативної ради при Уповноваженому Верховної ради України з прав людини, представники неурядових правозахисних організацій України вимагають від генерального прокурора Віктора Пшонки та міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка розслідувати побиття в Дніпровському райуправлінні міліції Києва адвоката Олега Веремієнка.

Про це йдеться у відповідній заяві, переданій УНІАН.

Зокрема, члени Консультативної ради при омбудсменові висловлюють глибоку стурбованість повідомленням про побиття працівниками міліції 30 липня адвоката О.Веремієнка під час виконання ним професійного обов’язку з надання юридичної допомоги клієнту. Згідно з отриманою інформацією, в результаті побиття адвокат отримав, поміж іншими ушкодженнями, струс мозку. Також є відомості про недопущення міліцією лікарів швидкої медичної допомоги до затриманої у міліції особи, яка є клієнтом адвоката і потребувала такої допомоги, зазначається в заяві.

Особливу тривогу в авторів заяви викликає інформація про те, що побиття було здійснено працівниками міліції при виконанні ними службових обов’язків у приміщенні Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві.

«Влада України неодноразово підтверджувала свої зобов’язання щодо дотримання і захисту прав людини і основоположних свобод, а дана ситуація є абсолютно неприпустимою в демократичному суспільстві, оскільки представники влади не лише заподіяли шкоду здоров’ю Олега Веремієнка, а й позбавили таким чином його клієнта права на захист», - наголосили в Консультативній раді при Уповноваженому з прав людини.

У зв’язку з викладеним автори заяви вимагають проведення належної перевірки викладених фактів (завдання тілесних ушкоджень адвокату Олегу Веремієнку та протидії його адвокатській діяльності) та притягнення винних службових осіб до належної відповідальності.

Як повідомлялося, про жорстоке побиття О.Веремієнка у міліції заявив, зокрема, його адвокат Віталій Сердюк.

За його словами, О.Веремієнка побили у Дніпровському райвідділі міліції, куди він приїхав до затриманих під час з'їзду Партії регіонів.

"При наданні правової допомоги громадянам у Дніпровському райвідділі міліції було скоєно зухвалий напад співробітниками Дніпровського управління міліції на адвоката Олега Веремієнко», - сказав В.Сердюк.

«При спробі дізнатися ПІБ та посади співробітників міліції чергової частини управління, при багаточисельних свідках і журналістах, адвокат був втягнутий силою у віконце чергової частини, після чого два співробітники міліції, утримуючи його за волосся, почали наносити удари, зокрема, у скроню, намагалися одягнути наручники, били головою об стіл", - уточнив адвокат.

О.Веремієнку викликали "швидку допомогу».