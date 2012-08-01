Україна і США домовилися усунути перешкоди для торгівлі

Така домовленість була досягнута під час зустрічі першого віце-прем'єр-міністра України Валерія Хорошковського з торговим представником США Роном Кірком, яка відбулася в рамках четвертого засідання Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій 31 липня у Вашингтоні. Про це повідомила УНІАН прес-служба першого віце-прем'єра.

«Метою цієї робочої групи буде усунення перешкод у торгових відносинах між нашими країнами і як наслідок - збільшення товарообороту», - сказав В.Хорошковський.

Він зазначив, що важливим у цьому контексті є досягнення компромісних рішень про припинення дії антидемпінгових заходів стосовно української продукції. «Підтримка американської сторони в питанні лібералізації доступу української продукції на ринок США й скасування діючих обмежень має для нас особливо важливе значення», - підкреслив перший віце-прем'єр. За його словами, шляхом усунення існуючих проблем у двосторонній торгівлі товарооборот між нашими країнами може бути збільшений у кілька разів.