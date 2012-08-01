В районі Севастопольської площі у Києві провалився асфальт

Поблизу проїжджої частини в районі Севастопольської площі в Києві провалився асфальт - над самим колектором, повідомляє канал "24". Розміри провалу вражають. Глибина приблизно 2,5 метри, площа - 15 на 8 метрів.

Аварія сталася через активне будівництво в цьому районі, - впевнені у “Київводоканалі”.

Залатати поверхневі ушкодження обіцяють за два дні. А от дихати смердючим повітрям жителям мікрорайону доведеться принаймні до кінця літа, поки не ліквідують всі наслідки аварії, - пояснюють у “Київводоканалі”.