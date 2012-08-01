Викрадену у Луганській області трирічну дівчинку знайшли живою і здоровою

Як повідомила УНІАН керівник Відділу зв'язків із громадськістю ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай, дівчинку знайшли в селищі Краснодон.

За її словами, це селище розташоване неподалік від селища Семейкіно, де проживала дівчинка.

«Міліція її знайшла вчора близько 23.00 в будинку у викрадачів. Чоловік і жінка, які її викрали, – це сім'я. Чоловікові 48 років, жінці 43 роки. Мотиви викрадення дитини зараз з'ясовують слідчі», - сказала Т.Погукай.

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Як повідомляв УНІАН, в селищі Семейкіно Краснодонського району Луганської області ввечері 30 липня невідомі викрали 3-річну дівчинку Анастасію Кабакову і відвезли на мотоциклі у невідомому напрямі.

Як з'ясували правоохоронці, сім'я дівчинки малозабезпечена, а її батько раніше був судимий. Увечері, коли сталося викрадення, А.Кабакова грала з сусідським 6-річним хлопчиком. Він став єдиним свідком події. За словами хлопчика, до них під'їхав мотоцикл з «люлькою», в якому були жінка і чоловік, а також дівчинка-підліток. Жінка спочатку хотіла схопити хлопчика, але той ухилився, і вона схопила трирічну Настю, кинула її в люльку, де сиділа дівчинка-підліток, і вони виїхали. Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (вбивство).