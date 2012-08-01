Азаров наїхав на Попова за гарячу воду

11:55, 01 серпня 2012
Суспільство
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров вимагає від профільних міністерств та місцевої влади негайно вирішити проблеми з гарячим водопостачанням для населення.

Микола Азаров під час візиту на Деснянську водопровідну станцію ПрАТ «АК«Київводоканал».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«Знову велике занепокоєння викликає ситуація, що складається в системі водопостачання. В першу чергу гарячого водопостачання», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що через мережу Фейсбук отримує повідомлення, що наприклад у Києві затягується щорічна профілактика тепломереж.

Так, за отриманою інформацією, протягом місяця було відключено гаряче водопостачання у Дніпровському, Деснянському та Оболонському районах столиці. «І нічого не робилося. Потрібно було людям через Фейсбук звернутися до прем’єр-міністра, щоб почали розбиратися. Це неприйнятно. З такою якістю влади довіру людям отримати неможливо», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що проблеми з водопостачанням у Києві виникли через те, що міська адміністрація не могла порозумітися з Мінфіном і Мінрегіонбудом у питання проведення розрахунків в компенсації різниці у тарифах на газ. «Чиновники не знаходили рішення і зробили заручниками десятки тисяч людей! Я серйозно попереджаю: якщо люди не отримають вчасно передбачених комунальних послуг, за які вони, до речі, добросовісно платять, то будуть прийняті всі необхідні міри… Я цієї справи просто так не облишу», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що вчора, 31 липня, гаряче водопостачання відновилося у більшості будинків столиці, і на профілактиці залишається лише 21 будинок.

М.Азаров доручив Мінфіну разом з Мінрегіонбудом провести селекторну нараду з головами облдержадміністрацій щодо негайного врегулювання проблеми компенсації різниці у тарифах і забезпечення гарячого водопостачання.

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