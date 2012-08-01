Пасажирам Hyundai, що зламався під Полтавою, виплатили компенсацію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізниць України («Укрзалізниця»), для виплати пасажирам різниці вартості проїзду на вокзалі ст. Київ-Пасажирський 31 липня в оперативному режимі працювали 5 кас.

Всього на «Український експрес» Донецьк-Київ на 31 липня було продано 128 квитків.

Як зазначається в повідомленні, «Укрзалізниця», Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) і корейські фахівці працюють над тим, щоб надалі відмов пристроїв не виникало. Кожен випадок затримок поїзду Інтерсіті+ детально аналізується технічними експертами і здійснюється робота з усунення виявлених недоліків», - говориться в повідомленні «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 31 липня з технічних причин пасажири швидкісного міжрегіонального електропоїзда № 152 Донецьк-Київ категорії Інтерсіті+, через поломку поїзду в районі Полтави, були доставлені до Києва із затримкою на 2 години 50 хвилин на поїзді №180 сполученням Київ-Полтава.

Поїзд категорії Інтерсіті+ (ІС+) - денний швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год. і більше при допустимій швидкості до 200 км/год. У складі поїзду вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ належать електропоїзди “Український експрес” виробництва Hyundai Rotem.

Поїзди Skoda належать до класу Інтерсіті.