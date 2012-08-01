П'яний водій наїхав на три візки з дітьми: двоє немовлят померли

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

За вказаним фактом слідчим відділом розслідування ДТП СУ УМВС України в Кіровоградській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.286 (порушення правил дорожньої безпеки) Кримінального кодексу України. Водія затримано, вирішується питання про взяття його під варту.

Справа перебуває на контролі прокуратури області.

За даними телеканалу ICTV, автомобіль наїхав одразу на три візки з дітьми. Одному з загиблих малюків було всього місяць, іншому - три. Дитину з третього візка мати зуміла врятувати.