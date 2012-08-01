Компанія Фірташа отримала контроль над «Миколаївгазом»
Компанія "Газтек", що володіє блокпакетом акцій "Миколаївгазу" та підконтрольна бізнесмену Дмитру Фірташу, придбала на приватизаційному конкурсі ще 25% акцій держпакету і, таким чином, довела свій пакет до контрольного.
Як передає кореспондент УНІАН, у ході аукціонних торгів між двома учасниками конкурсу з продажу держпакета «Миколаївгаз» - ТОВ "ІК Фінлекс-Інвест" і ПАТ "Газтек", - що відбулися в середу, 1 серпняпереможцем було визнано компанію "Газтек", яка запропонувала за 25% держпакета акцій «Миколаївгазу» найвищу ціну 18 млн 970 тис. грн.
Всього на участь у конкурсі з продажу 25% «Миколаївгазу» було подано три заявки, третя компанія, що подала заявку, - АТ "Черкасигаз" не була допущена до участі в конкурсі у зв'язку з тим, що частка держави в даній компанії перевищує 25%.
Довідка УНІАН. ПАТ із газопостачання й газифікації "Миколаївгаз" (м. Миколаїв) спеціалізується на транспортуванні й постачанні природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.
50% + 1 акція компанії належать НАК "Нафтогаз України".
ПАТ «Газтек» (Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів, зокрема блокуючого пакета акцій "Миколаївгазу".
Власниками 96% акцій "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.
Рахунки "Газтеку" в національній валюті обслуговуються в банку "Надра", підконтрольному українському бізнесмену Дмитру Фірташу, який раніше заявив про готовність брати участь в приватизації облгазів.
Радіо «Свобода» стверджує, що «Газтек» належить компанії Group DF Дмитра Фірташа.