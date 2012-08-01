На Житомирщині горять торфовища

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі територіального управління МНС України у Житомирській області, торфовища почали горіти 30 липня у селищі Новоозерянка Олевського району.

Там виникло загоряння торф’яного прошарку на землях запасу Новоозорянської селищної ради. Осередками пожежі на сьогодні охоплено 9 га. До гасіння залучено 5 одиниць техніки, 27 чоловік особового складу підрозділів МНС, 4 працівники ДП «Білокоровицький лісгосп» та інші спеціалісти.

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