ЗМІ: Візи повіям польське консульство у Луцьку поставило на потік

Низка працівників польського консульства у Луцьку в Україні організувалися у злочинну групу, котра займалася нелегальною видачею віз та могла бути замішана у торгівлі людьми.

Про це пише польське видання GazetaPolskaCodziennie з посиланням на власні джерела у цьому консульстві.

"Шайка, зокрема, займалася нелегальною видачею віз повіям, а, може, і торгівлею дітьми", - пише газета, зауважуючи, що нею керували колишні працівники комуністичних спецслужб.

За даними газети, у справі замішані щонайменше один консул, один водій та працівник охорони (BOR).

«Візи на підставі «лівих» документів робилися після завершення робочого дня консульства та потрапляли до вибраних віконець до його початку. Аби бізнес крутився, доставлялися фальшиві документи з туристичних фірм та приватних фірм з Польщі та України", - написало видання.

Джерело газети у консульстві повідомило, що злочинці, наприклад, видали візи для семи дітей віком до 10-ти років без дозволів їхніх батьків на виїзд, котрий є необхідним документом, згідно з чинним законодавством.

Співрозмовник газети також зауважив, що українська та німецька поліція ведуть спільне розслідування у справі затриманих у Німеччині повій, котрі у більшості випадків мали польські візи, видані консульством у Луцьку.

"Луцьке консульство є лідером за кількістю анульованих віз німецькою еміграційною службою", - пише видання.

Польща видає візи в Україні через власні консульства та через посередника, приватний візовий центр VFS Global, котрий почав видавати польські візи з кінця минулого року.