Янукович благословив скасування тендерів для держкомпаній

Президент України Віктор Янукович підписав Закон №5044-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель".

Закон спрямований на вдосконалення законодавства у сфері державних закупівель. Зокрема, уточнено повноваження Мінекономрозвитку під час здійснення функції моніторингу з питань державних закупівель; запроваджено можливість закупівлі за скороченою процедурою продуктів харчування; встановлено випадки відміни процедури закупівлі в одного учасника замовником тощо.