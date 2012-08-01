Чоловік намагався спалити рідного брата живцем

У селі Жуківці Обухівського району Київської області затримано 42-річного чоловіка, який побив та намагався живцем спалити рідного брата за зловживання ним алкоголем.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, під час конфлікту затриманий чоловік спричинив братові численні рублені рани голови, струс мозку, після чого облив бензином та підпалив.

З опіками 1-2 ступеню потерпілого у вкрай тяжкому стані доставили до Центральної районної лікарні, а згодом до Київського опікового центру.

За фактом скоєного затриманим порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.