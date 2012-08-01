На українсько-білоруському кордоні утворився затор

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-центр Державного прикордонного комітету Білорусі.

У Держприкордонкомітеті Білорусі пояснюють утворення черги в пункті пропуску «Нова Гута» тим, що в один час на кордон прибула величезна кількість автомобілів. В основному це автолюбителі Білорусі та Росії, які їдуть на відпочинок до Чорного моря.

«В очікуванні виїзду в України водії проводять до 2,5 годин, що, враховуючи спекотну погоду, доставляє їм незручності», - зазначили в Держприкордонкомітеті Білорусі.

У зв’язку з цим білоруські прикордонники радять водіям легковиків, які мають намір сьогодні виїхати в Україну, скористатися для цього пунктами пропуску «Комарин» і «Веселочка». На цих пунктах пропуску наразі черги відсутні.