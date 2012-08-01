Порушено ще одну справу про побиття дівчини "мажором"

Про це повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в міліції, наступного ранку після побиття потерпіла Анастасія К. звернулася до Іллічівської басейнової лікарні на водному транспорті, де лікарі зафіксували струс мозку, численні удари м'яких тканин обличчя і шиї студентки.

За словами матері потерпілої Ольги Р., син одного із заступників мера Іллічівська нібито побив дівчину в клубі за відмову в сексуальних домаганнях: «моя донька Анастасія разом із подругою зустріли в клубі Валерія, з яким у Насті до цього було «шапкове знайомство». Почувши відмову на непристойну пропозицію, він плюнув їй в обличчя, а коли Анастасія спробувала його відштовхнути, почав її бити...».

Після подачі потерпілою заяви до міліції про побиття мати Валерія Т. нібито намагалася її примусити відкликати заяву – «обіцяла гроші та погрожувала різними ускладненнями». Але потерпіла і її мати вважають «поведінку Валерія обурливою - він має понести покарання, згідно із законодавством».

Як відзначили у ВЗГ облУВС, кримінальну справу стосовно підозрюваного порушено згідно з ознаками злочину, передбаченого ч.3. ст.296 (хуліганство) КК України.

У вівторок обнародував свою позицію з приводу притягнення до відповідальності підозрюваного голова Одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук, який заявив, зокрема, що має намір простежити за розслідуванням факту побиття дівчини в Іллічевську.

«Я звернувся до правоохоронних органів з вимогою уважно розслідувати цю справу. Винні мають бути покарані за всією суворістю закону, незважаючи на кумівство або родинний зв’язок, - цитує прес-служба ОДА Е.Матвійчука. - За цією і кожною подібною справою має прийматися єдино вірне рішення, засноване лише на принципі рівності всіх перед законом».