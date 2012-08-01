У Донецькій облраді впевнені, що Янукович підпише закон про мови

«Цей закон став відповіддю багаторічним надіям, сподіванням і зверненням наших земляків. Його ухвалення - це відновлення справедливості для людей, які через непрофесійну і необдуману політики наших попередників у владі, виявилися утиснутими в своїх правах», - говориться в заяві.

Проте депутати облради також нагадали, що українська мова захищена Конституцією і висловили стурбованість спробами своїх опонентів «використати ухвалення закону для дестабілізації суспільства».

У заяві наголошується, що «нагнітання напруженості та створення гострого протистояння замість конструктивного діалогу і участі в роботі щодо вдосконалення мовного законодавства є лише проявом агресивної виборчої кампанії, початої опозицією».

Депутати облради запевнили, що «ретельна професійна експертиза на відповідність закону європейським нормам», про яку говорив Президент України Віктор Янукович. «покладе край спекуляціям навколо закону і маніпуляціям з громадською думкою».

«Ми глибоко переконані, що після проходження всіх експертиз закон буде підписаний і набуде чинності, що дасть безперечний імпульс розвитку регіонів і України в цілому», - говориться в заяві.

Голова Донецької облради Андрій Федорук, коментуючи на прес-конференції після сесії озвучену депутатами заяву, сказав, що вона лише доводить, що весь депутатський корпус облради одностайно підтримує ухвалений парламентом закон про мови.

На запитання УНІАН про можливості фінансування і реалізації цього закону після підписання його Президентом, А.Федорук сказав, що поки що це питання не обговорювалося.

«З приводу фінансування, я думаю, що питання буде розглянуто, коли нам необхідно буде реалізувати цей закон у себе. Тому ми порахуємо, скільки потрібно коштів для реалізації, свої пропозиції внесемо і після цього вже точно можна сказати, в яку суму це обійдеться», - пояснив голова облради.