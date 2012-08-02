На Прикарпатті ліси охоронятимуть цілодобово

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації, посилаючись на відповідне доручення керівника області Михайла Вишиванюка, яке від зробив після сьогоднішньої загальноукраїнської селекторної наради за участю першого заступника міністра МНС України генерал-майора служби цивільного захисту Віталія Бута.

Для контрольних спостережень за лісовими масивами голова ОДА доручив обласному управлінню лісового і мисливського господарства взяти в оренду вертоліт на «Буковелі».

«Оскільки, наразі, в Івано-Франківській області випадають короткотермінові дощі, вводити обмежувальні заходи щодо масового відвідування лісу, переносити початок мисливського сезону, що стартує 11 серпня, немає потреби», - наголосив М.Вишиванюк.

Він також зобов’язав керівників районів продовжувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо техногенної безпеки, недопущення виникнення пожеж у лісах і полях.