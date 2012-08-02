Шахрай вимагав хабаря як посадовець райадміністрації

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Червонозаводського району міста Євгена Безбородова.

За його даними, шахрай запропонував приватному підприємцю за винагороду в 4 тис грн посприяти у вирішенні питання з оформленням дозвільної документації на розміщення об’єктів торгівлі. Аферист пояснив, що кошти потрібні для подальшої передачі посадовим особам адміністрації району, на що підприємець дав згоду.

Грошову винагороду псевдо-чиновник отримував частинами. Під час передачі 3 тис грн чоловіка затримали правоохоронці.

На цей час прокуратура Червонозаводського району Харкова порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 15 - ч. 4 ст. 27 - ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 3692 Кримінального кодексу України (незакінчений замах до підбурювання на дачу хабара посадовим особам, шахрайство та одержання неправомірної вигоди за пропозицію надати вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Слідство у справі триває.