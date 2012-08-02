У Луцьку вшанували пам'ять Лесі Українки

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради Луцька.

Пам’яті видатної землячки, яка померла 1 серпня 1913 р у Грузинському містечку Сурамі, в Луцьку на Театральному майдані, біля підніжжя її пам’ятника священнослужителі Свято-Троїцького кафедрального собору відслужили панахиду. Про патріотичні, державницькі позиції письменниці говорив у виступі голова Волинської організації Національної спілки письменників України Олег Потурай.

Потому представники влади, представники громадськості, трудових та учнівських колективів поклали квіти до пам’ятника видатній землячці.

*** У 1966 році на центральній алеї міського парку культури і відпочинку Луцька був встановлений пам’ятник письменниці, а парк назвали ім’ям Лесі Українки.

19 серпня 1977 року на Театральному майдані відкрито величний постамент, до якого приходять лучани і гості міста у державні і особисті свята.

Окрім того, погруддя Лесі Українки було встановлено у 1986 році на честь 115-ї річниці від дня народження письменниці біля центрального входу до Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки.