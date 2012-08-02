Через аномальну спеку відклали сезон полювання

Про це УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації за результатами позачергового засіданні Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Як зазначив головуючий на засіданні перший заступник голови ОДА В’ячеслав Задорожний, сезон полювання буде офіційно відкрито через 2-3 тижні, після зниження класу пожежної небезпеки на території Дніпропетровщини.

Також відсьогодні на виконання доручення прем'єр-міністра України Миколи Азарова у зв’язку з тривалою спекою в Україні та підвищеним ризиком виникнення лісових пожеж Дніпропетровська облдержадміністрація ухвалила рішення про заборону відвідування населенням лісів і в’їзд до них (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів.

У Дніпропетровській області зареєстровано понад 30 тис членів добровільного товариства мисливців та рибалок.