"Пласт" заснував школу молодої еліти
Тернопільська громадська скаутська організація "Пласт" започаткувала проект нетрадиційної освіти для активної молоді міста «Школа молодої еліти».
Як повідомив кореспонденту УНІАН організатор «Школи молодої еліти» Любомир Шимків, проект спрямований на виховання майбутніх лідерів.
«Виховувати ми будемо за допомогою тематичних занять-тренінгів та командних вправ. Також учасники школи матимуть змогу зустрітися з відомими людьми Тернополя, які досягли успіху у різноманітних сферах життя: бізнесі, політиці, науці, громадській діяльності. Розраховуємо, що з часом кращі вихованці школи зможуть долучитися до розвитку нашого міста і нашої держави», – каже Л.Шимків.
За його словами, молодих людей у школі під час рольових ігор ознайомлюватимуть з професіями банкіра, політика, бізнесмена, лікаря, дипломата.
Також учнів школи навчать писати бізнес-плани та реалізовувати свої бізнес-ідеї.
В програмі школи передбачені і заняття із психологом, який допоможе молоді визначити свій соціотип та задатки до тієї чи іншої професії.