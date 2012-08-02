"Пласт" заснував школу молодої еліти

Як повідомив кореспонденту УНІАН організатор «Школи молодої еліти» Любомир Шимків, проект спрямований на виховання майбутніх лідерів.

«Виховувати ми будемо за допомогою тематичних занять-тренінгів та командних вправ. Також учасники школи матимуть змогу зустрітися з відомими людьми Тернополя, які досягли успіху у різноманітних сферах життя: бізнесі, політиці, науці, громадській діяльності. Розраховуємо, що з часом кращі вихованці школи зможуть долучитися до розвитку нашого міста і нашої держави», – каже Л.Шимків.

За його словами, молодих людей у школі під час рольових ігор ознайомлюватимуть з професіями банкіра, політика, бізнесмена, лікаря, дипломата.

Також учнів школи навчать писати бізнес-плани та реалізовувати свої бізнес-ідеї.

В програмі школи передбачені і заняття із психологом, який допоможе молоді визначити свій соціотип та задатки до тієї чи іншої професії.