У старому ЦУМі на Хрещатику розібрали ліфт і мармурові сходи

Як зазначається в повідомленні, декларація про початок підготовчих робіт зареєстрована Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва 6 квітня 2012 року.

Роботи виконують фахівці великої австрійської компанії «Штрабаг».

В рамках підготовчих робіт було проведено демонтаж технічно застарілого і непридатного для подальшої експлуатації інженерного устаткування. Для демонтажу інженерних систем було знято обшивку стін, стель і колон.

Також було демонтовано технічно застаріле транспортне устаткування (ліфти та ескалатори) і розібрано частину перегородок, що перебувають в аварійному стані.

При цьому було проведено роботи з укріплення аварійного підвалу будівлі, щоб виключити можливість просідання внутрішнього двору.

У компанії відзначили, що найбільш характерні елементи інтер'єру ЦУМу, такі як мармурові сходи, були розібрані та законсервовані для подальшого використання в інтер'єрі реконструйованого ЦУМу.

За даними прес-служби, на даний момент комплекс підготовчих робіт наближається до завершення, йде робота з організації майбутнього будівельного майданчика, зокрема підготовка до установлення огорожі. Проводиться регулярний вивіз сміття і очищення території.

В даний час проект реконструкції ЦУМу проходить узгодження в Управлінні охорони пам'ятників і культурної спадщини КМДА, Міністерстві культури України та інших уповноважених органах. Також йде доопрацювання проекту з урахуванням зауважень, одержаних після схвалення проекту реконструкції на архітектурно-містобудівній раді. Зокрема, доопрацьовується доцільність використання скла на верхніх поверхах будівлі. Після доопрацювання проекту і отримання всіх необхідних узгоджень проект буде передано на державну експертизу.

У компанії відзначили, що роботи з реконструкції ЦУМу зможуть початися тільки після проходження держекспертизи.

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Як повідомляв УНІАН, компанія «ЕСТА Холдинг» 11 липня представила архітектурно-містобудівній раді при Головному управлінні містобудування і архітектури Києва архітектурний проект реконструкції столичного ЦУМу. Компанія має намір інвестувати в його реконструкцію більш як 100 млн. дол.

1 серпня Громадська консультативна рада при Головному управлінні охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації не підтримала проект реконструкції ЦУМу.

У членів Ради обурення викликало те, що довоєнна будівля ЦУМу, яка у 1986 році була визнана пам’яткою в тому вигляді в якому вона є зараз, тепер в інтересах забудовника рішенням Міністерства культури має перетворитися лише в дві охоронні стіни. На думку експертів, як і попередні 25 років, предметом охорони повинен залишатися увесь будинок ЦУМу, а не лише дві фасадні стіни, як це передбачено проектом реконструкції зараз.