Ціни на квартири в Києві (по районах)
На первинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир за липень 2012 року зросла на 0,48% (8 дол.) – до 1668 дол./кв. м.
Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».
Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1330 дол./кв. м, найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 483 дол./кв. м.
За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксоване в:
Шевченківському районі – на 0,56% (10 дол.) – до 2067 дол./кв. м,
Деснянському, – на 0,60% (8 дол.) – до 1341 дол./кв. м,
Святошинському – на 1,17% (17 дол.) – до 1464 дол.,
Дніпровському – на 0,41% (6 дол.) – 1482 дол.,
Оболонському районі – на 0,65% (11 дол.) – до 1712 дол.,
Голосіївському – на 0,42% (7 дол.) – до 1673 дол.,
Солом’янському – на 0,73% (11 дол.) – до 1515 дол.,
Подільському – на 0,87% (13 дол.) – до 1512 дол.,
Дарницькому районі – на 0,76% (10 дол.) – до 1330 дол.
При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Печерському районі – на 0,56% (14 дол.) – до 2483 дол./кв. м.
Як повідомляв УНІАН, на первинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир за січень-червень 2012 року зросла на 2,98% (48 дол.) – до 1 661 дол./кв. м.