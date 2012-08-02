Ціни на квартири в Києві (по районах)

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1330 дол./кв. м, найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 483 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксоване в:

Шевченківському районі – на 0,56% (10 дол.) – до 2067 дол./кв. м,

Деснянському, – на 0,60% (8 дол.) – до 1341 дол./кв. м,

Святошинському – на 1,17% (17 дол.) – до 1464 дол.,

Дніпровському – на 0,41% (6 дол.) – 1482 дол.,

Оболонському районі – на 0,65% (11 дол.) – до 1712 дол.,

Голосіївському – на 0,42% (7 дол.) – до 1673 дол.,

Солом’янському – на 0,73% (11 дол.) – до 1515 дол.,

Подільському – на 0,87% (13 дол.) – до 1512 дол.,

Дарницькому районі – на 0,76% (10 дол.) – до 1330 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Печерському районі – на 0,56% (14 дол.) – до 2483 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, на первинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир за січень-червень 2012 року зросла на 2,98% (48 дол.) – до 1 661 дол./кв. м.