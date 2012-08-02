У Києві відкрилися перші шкільні базари. І хоча традиційний ярмарок на Хрещатику запрацює з 18 - 19 серпня, За підрахунками газети «Сегодня» зібрати школяра цього року обійдеться на 15-20% дорожче, ніж минулого. Журналісти з'ясовували, як можна заощадити.

З трендів шкільної моди відзначають символіку Євро-2012. На багатьох щоденниках замість Міккі Маусів з'явилися зображення футболістів, наприклад, аргентинця Мессі, і цілих команд.

У порівнянні з минулим роком, ціни виросли на 15-20%. І частина батьків мають намір робити покупки в кілька етапів. Щоб повністю одягнути хлопчика, - костюм, брюки, взуття, кофта, краватка, пара сорочок, - доведеться викласти близько 1800 грн. Плюс шкільне приладдя - не менше 500 грн. Екіпірування для юних леді, - костюм, спідниця, пара блузок, колготи, взуття, кофта, - близько 2000 грн. Минулого року було 1500 для хлопчика і 1700 для дівчинки.

На ринках, наприклад, на «Троєщині», повно точок зі шкільними товарами - від одягу до щоденників. Ціни нижчі, ніж у гіпермаркетах, але і якість відповідна. Продавці кажуть, що в основному сюди везуть турецькі речі.