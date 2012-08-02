Українське суспільство завжди чогось вимагає: хотіли міцної руки – отримали, хотіли авторитаризму – мають, і при тому залишаються не задоволеними. Таку думку в інтерв`ю «5 каналу» висловив член асоціації українських письменників Микола Рябчук.

«Українці ніколи не будуть задоволені. Якщо подивитися на 20 років нашого розвитку, то ви побачите, що українці спочатку хочуть демократії під час перестройки, а потім вони отримують демократію і вона виявляється не функціональною, тому що ми знаємо, яка вона була…», заявив поет.

«З’являється ностальгія за сильною рукою, за порядком і порядністю, і ми отримуємо цей порядок, маємо одне коливання маятника, «закручування гайок», людям це теж не подобається, тому що ніби є авторитарна дисципліна, але все одно ця система не ефективна, вона не здатна модернізувати країну, нездатна підтягнути до світових стандартів. І знову появляється протестний рух, люди вимагають демократії, отримують її, і мають те саме, що і під час «Помаранчевої революції», вона не працює, і знову те саме», наголосив Рябчук.