Місцева влада радить маріупольцям сьогодні одягнути респіратори

2 серпня до 21.00 у Маріуполі очікують небезпечних метеорологічних умов. Попереджають про сильний вітер та пил.

Як повідомляє Gazeta.ua, на сайті Маріупольської міськради рекомендували ряд заходів у цих обставинах.

"Для кращого самопочуття потрібно одягнути респіратор, коли виходите з дому. Також слід мати при собі вогку серветку, щоб витирати руки та обличчя. За першою можливістю приймати душ або виконувати вологі обтирання для видалення забруднюючих речовин з поверхні тіла. Також необхідно побільше пити чаю, молока, кави з молоком. Менше їсти солоного, жирного, гострого. Полоскати рот розчином соди, пити вітаміни. В разі появи симптомів отруєння слід промити шлунок, випити активоване вугілля та звернутись до лікаря", - йдеться у повідомленні.

Але маріупольці не зважають на рекомендації влади. За словами місцевого Сергія Тенетка, це придумали для того, щоб зняти з себе відповідальність.

"Хто ж плюне на роботу і залишиться вдома? В будь-яку погоду моя дитина хоче їсти. І я мушу годувати сім'ю. Скільки таких попереджень було, і що? Ніхто на них уваги не звертає. Єдине, то я одягнув би спецокуляри, що в цехах нашим станочникам дають. Вони захищають від пилюки. Інакше все одно затрусить очі, так віє і сміття носить. У такі дні додому приходжу з червоними очима. А щодо небезпечності, то на наших металургійних комбінатах не менш небезпечно. Але люди працюють", - сказав він.

Найбільше місцеві мешканці незадоволені роботою екологічної інспекції, яка не може вплинути на зменшення викидів небезпечних речовин з металургійних комбінатів.

"Краще б перевіряли "Ілліча" та "Азовсталь", а не просили нас респіратори одягати. Де їх взяти зараз? Колись на заводах видавали, а тепер не знайдеш в аптеках", - зауважив Тенетко.