У п'ятницю буде спека до +35°С, місцями пройдуть дощі

3 серпня в протягом доби погоду в Україні зумовить область зниженого тиску.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, очікуються окремі короткочасні дощі, на півдні місцями сильні зливи, грози, град, шквали 15-20 м / с.

У північних областях вночі без опадів, вдень окремі короткочасні дощі. Температура вночі 16-19 градусів, вдень спека 30-34. Вітер північно-східний, 5-10 м / с.

У південних областях вночі без опадів, вдень місцями сильні зливи, грози, град, шквали, 15-20 м / с. Температура вночі 18-24 градуси, вдень спека 30-35. Вітер північно-східний, 5-10 м / с.

У східних областях лише на Харківщині пройдуть короткочасні дощі. Температура вночі 18-20, вдень спека 30-34 градуси. Вітер північно-східний, 5-10 м / с.

У західних областях окремі короткочасні дощі. Температура вночі 14-17 градусів, вдень 25-30, в Карпатах 22-24 градуси. Вітер північно-східний, південно-східний, 5-10 м / с.

У центральних областях окремі короткочасні дощі. Температура вночі 17-19 градусів, вдень спека 30-34. Вітер північно-східний, 5-10 м / с.

Погода на курортах Криму 3 серпня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії сильні зливи, грози, град, шквали, 15-20 м / с. Вітер північно-східний, 5-10 м / с.

Температура вночі 20-22 градуси, вдень спека 32-35. Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Феодосії, Севастополя та Одеси 26 градусів, у районі Євпаторії і Ялти +25 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 3 серпня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві окремі короткочасні дощі. Температура вночі 16-18 градусів, вдень 27-29. Вітер південно-східний, 5-10 м / с.