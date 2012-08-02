Мадонна - вже у Києві

Незважаючи, що концерт Мадонни у Києві відбудеться тільки післязавтра, 4 серпня, співачка вже прилетіла до української столиці. Про це повідомляє ТСН.

Співачка вилетіла до Києва відразу після концерту у Варшаві. З Мадонною, окрім її команди, прилетіли донька Лурдес і молодий коханець Брагім Заібат.

З собою світова зірка взяла величезну кількість валіз і коробок з реквізитами, для перевезення яких виділили окремий мікроавтобус.