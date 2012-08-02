Мадонна - вже у Києві

11:16, 02 серпня 2012
Суспільство
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О 03:00 літак Мадонни приземлився у "Борисполі".

Мадонна на концерті у Римі. Фото АР

Незважаючи, що концерт Мадонни у Києві відбудеться тільки післязавтра, 4 серпня, співачка вже прилетіла до української столиці. Про це повідомляє ТСН.

Співачка вилетіла до Києва відразу після концерту у Варшаві. З Мадонною, окрім її команди, прилетіли донька Лурдес і молодий коханець Брагім Заібат.

З собою світова зірка взяла величезну кількість валіз і коробок з реквізитами, для перевезення яких виділили окремий мікроавтобус.

 

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