Донецьким судам ексклюзивно дали на покращення ще 8 мільйонів

Територіальне управління Державної судової адміністрації (ДСА) України в Донецькій області в червні-липні за результатами тендерів уклало низку угод на ремонт приміщень судів на загальну суму 7,95 млн грн. Про це пишуть «Наші гроші», посилаючись на «Вісник державних закупівель».

ДСА замовила поточний ремонт у 23 судах Донецької області.

ТОВ «ВКФ Будівельний Альянс» отримало підряди на ремонт на суму 6,93 млн грн. Ця сама компанія Прокопія Гурєва, Віктора Романовського та Даніеля Кириллова виграла всі тендери донецького управління ДСА в травні на суму 3,80 млн грн. Також незначні підряди отримали ТОВ «БК «Норма-Буд», ТОВ «Дени-Донбасс» і ТОВ «Укрспецстрой».

З урахуванням останніх замовлень цього року на ремонт донецьких судів проведено тендери вже на 11,75 млн грн. Жодна інша область цього року не отримувала з державного бюджету такого фінансування для ремонту приміщень місцевих судів.