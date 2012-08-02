Міліція вирахувала киянина, який під час Євро «замінував» вокзал і фан-зону

Міліція затримала киянина, який під час Євро-2012 «замінував» вокзал та фан-зону.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, як зазначили в УЗГ, вжитими заходами працівники міліції встановили, що безпідставне повідомлення про замінування приміщення залізничного вокзалу станції Київ-Пасажирський, Майдану Незалежності та вулиці Хрещатик з хуліганських спонукань зробив 34-річний безробітний місцевий житель.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня о 16.30 до міліції надійшло повідомлення про замінування Майдану Незалежності та вулиці Хрещатик.

Правоохоронці ретельно обстежили вказані невідомим місця та прилеглу до них територію. Підозрілих та вибухонебезпечних предметів виявлено не було, повідомили тоді у міліції.

Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи із встановлення та затримання чоловіка, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування фан-зони у центрі Києва.