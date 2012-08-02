Жінка, яка вбила двох усиновлених дітей, була матір'ю-героїнею

Як повідомила УНІАН начальник служби у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації Раїса Родіна, сім'я була багатодітною, виховувала 7 дітей і нічого не провіщало біди.

«Жінка – мати-героїня. Вона настільки знакова, що весь Краснодон в шоці. Вони всі і в конкурсах брали участь, і ансамбль у неї свій, і співали, і танцювали. І скрізь були найпопулярніші, ні від яких заходів не відмовлялися, скрізь були на виду. Школа про них говорить позитивно, сусіди, лікарня - всі говорять позитивно. Те, що сталося - це біда, це справжнє горе», - сказала Р.Родіна.

Проте, коментуючи інформацію деяких ЗМІ про те, що ця сім'я одержувала виплати від держави, Р.Родіна пояснила, чим відрізняється усиновлення від прийомної сім'ї, опіки або будинків сімейного типу.

«Існують 4 форми сімейного виховання дітей сиріт. Пріоритетним є усиновлення, але, крім того, є опіка, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Усиновлені діти згідно із законом прирівняні до рідних, при усиновленні батьки мають право змінити дітям ім'я, прізвище і навіть дату і місяць народження. Ніяких виплат держава таким дітям не здійснює, крім одноразової допомоги тій сім'ї, яка їх усиновила. Цю допомогу у нас в країні одержують всі сім'ї, в яких народжується дитина. Усиновлені діти – це не сироти, у них статус рідних, на відміну від дітей, які виховуються в прийомній сім'ї, в будинках сімейного типу або перебувають під опікою», - сказала Р.Родіна.

Як повідомляв УНІАН, в селищі Семейкіно Красно донського району Луганської області 30 липня чоловік і жінка викрали трирічну дівчинку Кристину Кабакову і відвезли на мотоциклі в невідомому напрямі.

31 липня вночі міліція знайшла викрадену дівчинку живою і здоровою в будинку у викрадачів.

1 серпня з'ясувалося, що жінка, яка викрала дівчинку, раніше вбила двох усиновлених дітей – дівчаток 3 і 4 років. За інформацією прокуратури Луганської області перша дитина була вбита в грудні 2010 року, друга - в лютому 2011 року. Також 1 серпня було знайдено труп однієї з убитих.

Чоловіка і жінку затримано, стосовно них порушено кримінальну справу.