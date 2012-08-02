Рівненську АЕС через спеку посилено охолоджують

Як ідеться в повідомленні Радіо Свобода, головний інженер видав спеціальне розпорядження, відповідно до якого підсилюється контроль за системами та окремими видами обладнання, які потребують обов’язкового охолодження.

Окрім того, на АЕС «змінюються режими управління технологічним комплексом станції і певна частина оперативних перемикань переноситься на нічний, більш прохолодний, час». Також у роботу вводиться резервне обладнання систем вентиляції та кондиціонування, збільшується кількість протипожежних інструктажів та обходів керівниками робочих місць з метою оцінки стану працівників, а також зменшується кількість зварювальних робіт на обладнанні.

«Окрім того, у спекотний період на атомній електростанції вводиться спеціальний розпорядок роботи персоналу, при якому збільшується тривалість перерв на відпочинок», – йдеться у повідомленні.

Водночас у повідомленні наголошується, що Рівненська АЕС і в спеку працює надійно та стабільно.