120 українських вишів цього року мали менше ста абітурієнтів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник.

«Запровадження 140 балів з профільного предмету було і є намаганням якісно покращити контингент студентів вищих навчальних закладів. І цю планку в цьому року не подолали ті, хто раніше вступав на контрактну форму навчання», - пояснив Д.Табачник, говорячи про причини такої кількості заяв.

Він також повідомив, що 13 вишів отримали до 10 заяв, а до Українського інституту лінгвістики і менеджменту та Хмельницького інституту конструювання моделювання швейних виробів було подано по одній заяві.

«Не виправдалися побоювання тих, хто вважав, що запровадження з профільного предмету 140 балів призведе до зменшення кількості вступників», - сказав Д. Табачник.

Він додав, що в абсолютній більшості вищих навчальних закладів державної форми власності високі конкурси на місця на навчання за державним замовленням. На ці місця претендують абітурієнти, які мають 420 і більше балів.

Як повідомляв УНІАН, за період вступної кампанії найбільше заяв про вступ надійшло до Київського національного університету імені Тараса Шевченка (45467), Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (41071), Львівського національного університету імені Івана Франка (40751), Національного авіаційного університету (35283) та Національного університету «Львівська політехніка».

Вступна кампанія в Україні проходила з 2 по 31 липня.