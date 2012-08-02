Через спеку в Дніпрі почався замор риби

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні в мерії заявив заступник міського голови Кременчука Віктор Калашник.

«Вміст кисню у воді на водозаборі «Кременчукводоканал» знизився до 2,57 одиниці (за норми 6). У Кременчуцькому водосховищі цей відсоток ще нижче, тому почався замор риби. Почали гинути навіть синьо-зелені водорості, від цього вода змінила забарвлення на коричнево-червоне», - сказав віце-мер.

Він також додав, що вчора мерія Кременчука надіслала лист до Державного агентства водних ресурсів з проханням збільшити скидання води Кременчуцькою ГЕС, що має сприяти збільшенню кількості кисню у воді, припиненню гниття водоростей і замору риби.

В.Калашник також уточнив, що за якістю води, як у Дніпрі, так у водопровідній мережі, постійно стежать як міські санлікарі, так фахівці КП «Кременчукводоканал».

На сьогодні вода у кранах кременчужан відповідає ГОСТам, сказав він.