Скандалом з «луцькими» візами може зайнятися польський Сейм

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомив представник канцелярії комісії.

«Це питання може бути внесено до порядку денного роботи комісії на найближчій сесії Сейму 26-28 серпня», - сказав він, зауваживши, що опозиційні депутати не матимуть жодних проблем, аби ініціювати обговорення цієї теми.

Співрозмовник агентства сказав, що у засіданні профільної комісії Сейму зазвичай беруть участь представники Міністерства закордонних справ Польщі, котрі можуть надати пояснення з питань, що цікавлять депутатів.

Представник комісії зазначив, що не пам’ятає випадків, аби члени комісії коли-небудь розглядали тему нелегальної видачі віз працівниками польських консульств за кордоном.

Заступник голови комісії із закордонних справ, представник найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) Вітольд Ващиковський, якого цитує РАР, заявив про проблеми із видачею віз в Україні.

«Створена складна інтернет-анкета, програма зависає. Консульства інформують, що візи можна отримати через туристичні агентства, котрі консульства рекомендують на своїх офіційних веб-сторінках. Такі візи треба отримувати за додаткову оплату», - сказав він.

Прес-секретар PiS Маріуш Блащак, слова якого наводить РАР, закликав МЗС та Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) негайно провести розслідування за наслідками публікацій у ЗМІ щодо можливої нелегальної видачі віз українцям.

Як повідомляв УНІАН, речник МЗС Польщі Марчін Босацький назвав «політичним нападом» заклики PiS розглянути питання щодо можливої нелегальної видачі віз працівниками польського консульства у Луцьку та їх «кришування» колишніми працівниками комуністичних спецслужб на засіданні комісії із закордонних справ Сейму.

Водночас він запевнив, що міністерство звільнить працівників, якщо виявиться, що вони дійсно причетні до махінацій з візами.

Довідка УНІАН. Як повідомляв УНІАН, польська GazetaPolskaCodziennie написала про створення у консульстві Польщі в Луцьку злочинної групи, що займається нелегальною видачею віз особам, котрим заборонено в’їзд до Шенгенської зони, повіям та може бути причетною до торгівлі дітьми.

За даними газети, до складу групи входять щонайменше троє працівників консульства, яких прикривали колишні працівники комуністичних спецслужб.

Співрозмовник газети також зауважив, що українська та німецька поліція проводять спільне розслідування у справі затриманих у Німеччині повій, котрі у більшості випадків мали польські візи, видані консульством у Луцьку.

У самому Консульстві Польщі у Луцьку УНІАН сказали, що не коментуватимуть звинувачень на адресу його працівників у нелегальній видачі віз українцям до повернення генерального консула Марека Мартінека з відпуски 6 серпня.