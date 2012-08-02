Міліція: Вбивство харківського журналіста Климентьєва розкрито
18:54, 02 серпня 2012Суспільство
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Вбивство харківського журналіста, редактора газети "Новий стиль" Василя Климентьєва розкрито.
Головний підозрюваний у вбивстві журналіста Климентьєва оголошений в розшук
Головний підозрюваний у вбивстві журналіста - колишній співробітник Харківського УБОЗу Андрій Козар, якого оголосили у розшук. Про це в ході відеоконференції заявив начальник Слідчого управління МВС України Василь Фаринник, повідомляє "SQ".
За його словами, швидше за все, Козар вбив Климентьєва не наодинці. Начальник слідчого управління також повідомив, що Козар підозрюється у скоєнні ще двох злочинів.
Нагадаємо, Климентьєв займався журналістськими розслідуваннями. Він зник два роки тому. У міліції було кілька версій його зникнення. Зараз основна версія зникнення Климентьєва - вбивство через професійну діяльність журналіста.
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