Справу «Доктора Пі» у вересні передадуть до суду

Про це УНІАН повідомив начальник управління МВС України Василь Фаринник.

«У вересні ми плануємо передати справу до суду», - сказав він.

За словами В.Фаринника, слідство отримало результати низки експертиз, також проведено слідчі дії у містах, де працював обвинувачений.

Довідка УНІАН. Кілька років тому в ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми, вигравав шахові партії у комп'ютера, цитував напам'ять текст з будь-якої сторінки «Кобзаря» і проводив обчислення з числами астрономічного розміру. А.Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

А.Слюсарчук став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Экспресс» з'ясувалося, що А.Слюсарчук не має ні диплома медичного вишу, ні вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано як мінімум три смертельні випадки.

Стосовно А.Слюсарчука порушено дві кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві та за підозрою у використанні підроблених документів.