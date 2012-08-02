У Москві відкриють пам'ятник Гурченко

Про це УНІАН повідомив близький друг Л.Гурченко, фотохудожник і режисер Аслан Ахмадов.

«4 серпня о 12.00 на Новодівичому кладовище відбудеться відкриття пам'ятника Людмилі Марківні Гурченко», - сказав А.Ахмадов.

Як повідомляв УНІАН, Л.Гурченко померла у Москві 30 березня 2011 року на 76-му році життя від серцевого нападу.

Народилася Л.Гурченко 12 листопада 1935 року в Харкові. У 1958 році закінчила ВДІК. У 1956 році на екрани вийшла музична комедія Ельдара Рязанова "Карнавальна ніч", де Л.Гурченко зіграла головну роль і виконала пісню "П'ять хвилин", що зробила її знаменитою.

Також серед найбільш відомих робіт Л.Гурченко - ролі у фільмах "20 днів без війни", "П'ять вечорів", "Улюблена жінка механіка Гаврилова" (1982), "Вокзал для двох" (1983), "Любов і голуби" (1984). У 2000-ні роки вийшли такі фільми за її участі, як "Старі шкапи" (2000), "Жіноче щастя" (2001), "Якщо завтра в похід..." (2004), "Карнавальна ніч-2, або П'ятдесят років потому" (2006). Фільмографія актриси включає понад 80 стрічок.

Л.Гурченко - народна артистка СРСР (1983). Нагороджена орденами "За заслуги перед Вітчизною" IV ступеня (2000) і III ступеня (2005) і почесним знаком "Суспільне визнання" (1998).