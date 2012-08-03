У Києві викрили схему квартирного шахрайства

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури Києва, наразі порушено 2 кримінальні справи за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, у тому числі рішень суду (ч.3 ст. 358 КК України – підроблення документів, печаток, бланків та їх збут чи використання, ч.3. ст. 190 КК України – шахрайство вчинене у великих розмірах).

Встановлено, що дві квартири на вул. Жукова, 35/24, та проспекті Лісовий, 24, належали самотнім людям похилого віку, які померли та були зняті з реєстраційного обліку. В обох випадках квартири не були приватизовані, тобто належали до комунальної власності.

Як з’ясувалося у ході прокурорської перевірки, шахраї, використовуючи інформацію про наявність в районі комунальних квартир, які стали вільними через смерть власників, підробляли рішення суду, щоб зареєструвати власність в БТІ. Після чого квартири декілька разів перепродавалися. Таким чином комунальне майно набувало статусу приватного.

Прокуратурою району також подано 2 позови до райсуду про визнання недійсним договорів, на підставі яких майно було відчужено, та зобов’язанням повернути майно територіальній громаді Києва.

Аналогічну схему відчуження комунального майна зафіксовано при переоформленні квартири, що розташована на вул. Мілютенко, 44-б. Але у цьому випадку власник просто деякий час не проживав у своєму помешканні. За його відсутності квартира незаконно набула нових господарів.

За дорученням прокуратури району щодо цього факту райуправлінням міліції вже порушено кримінальну справу за використання підроблених документів (ч. 3. ст. 358 КК України).