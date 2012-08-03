Одна з двох нафтогазових ділянок українського шельфу нікого не зацікавила

Як передає кореспондент УНІАН, перша заявка надійшла від компанії "ЛУКОЙЛ Оверсіз". Другу заявку оформили спільно одразу чотири компанії - ExxonMobil, Shell, Petron (дочка OMV) і НАК "Надра Україна".

Розробка родовища вестиметься згідно з угоді про розподіл продукції (УРП).

Процедура передачі заявок Державною службою геології і надр Кабінету міністрів була проведена сьогодні в Києві.