Одна з двох нафтогазових ділянок українського шельфу нікого не зацікавила

11:26, 03 серпня 2012
Суспільство
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На участь у конкурсі з розробки Скіфської нафтогазоносної ділянки, розташованої на шельфі Чорного моря, подано дві заявки, на Фороську ділянку заявок від претендентів не надійшло.

На , фото uk.wikipedia.org

Як передає кореспондент УНІАН, перша заявка надійшла від компанії "ЛУКОЙЛ Оверсіз". Другу заявку оформили спільно одразу чотири компанії - ExxonMobil, Shell, Petron (дочка OMV) і НАК "Надра Україна".

Розробка родовища вестиметься згідно з угоді про розподіл продукції (УРП).

Процедура передачі заявок Державною службою геології і надр Кабінету міністрів була проведена сьогодні в Києві.

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