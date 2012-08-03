Одна з двох нафтогазових ділянок українського шельфу нікого не зацікавила
11:26, 03 серпня 2012Суспільство
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На участь у конкурсі з розробки Скіфської нафтогазоносної ділянки, розташованої на шельфі Чорного моря, подано дві заявки, на Фороську ділянку заявок від претендентів не надійшло.
Україна продовжує розробляти поклади на шельфі, фото uk.wikipedia.org
Як передає кореспондент УНІАН, перша заявка надійшла від компанії "ЛУКОЙЛ Оверсіз". Другу заявку оформили спільно одразу чотири компанії - ExxonMobil, Shell, Petron (дочка OMV) і НАК "Надра Україна".
Розробка родовища вестиметься згідно з угоді про розподіл продукції (УРП).
Процедура передачі заявок Державною службою геології і надр Кабінету міністрів була проведена сьогодні в Києві.
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