Екс-заступник мера Вишневого сидітиме за гратами 8 років

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Раніше ухвалою Апеляційного суду Київської області вирок було залишено без змін, нагадали в прес-службі.

Остаточно В.Стужука засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, установах, організаціях державної форми власності та органів державної влади і управління строком на 3 роки та з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

Як зазначили в прокуратурі, В.Стужука визнано винним у тому, що він, обіймаючи посаду першого заступника Вишнівського міського голови, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержав від громадянина Р. хабар в особливо великому розмірі у сумі більше 2,5 млн грн за узгодження для підписання Вишнівським міським головою договору оренди земельної ділянки у межах міста площею 10 га.