Названа двадцятка найздоровіших міст України

Одне з найбільш західних міст України - Мукачеве виявилося ще й найздоровішим в країні. Тут, крім м'якого клімату і близькості до заповідних карпатських лісів, низькі показники захворюваності, достатньо машин «швидкої допомоги» і місць у лікарнях, повідомляє "Фокус".

Друге місце в рейтингу посів Івано-Франківськ, за ним слідують Чернівці. На четвертому і п'ятому місці опинилися Хмельницький та Рівне. В цілому міста Західної України зайняли половину списку. Це пояснюється в першу чергу сприятливою екологічною ситуацією і віддаленістю від великих промислових регіонів. З цих само причин в рейтинг не потрапило жодне місто Донецької, Луганської та Запорізької областей.

У першу десятку також увійшли Ірпінь (6 місце), Кузнецовськ (7 місце), Тернопіль (8 місце), Бровари (9 місце) і Євпаторія (10). Феодосія, де один з найнижчих рівнів захворюваності на рак у всій країні, виявилася тільки на 13 місці. Кращий цей показник тільки в Бучі (11 місце)

Рекордсменом за показниками народжуваності став райцентр Чернігівської області Ніжин (14 місце). Там на тисячу жителів у минулому році народилося 15 немовлят. На п'яти йому наступають Вишгород (15 місце), Обухів і Тернопіль. Крім того, у двадцятці відзначилися Нетішин (12 місце), Чернігів (16 місце), Славутич (17 місце), Суми (18 місце), Трускавець (19 місце) і замикає рейтинг Кам'янець-Подільський (20 місце).

У рейтингу найздоровіших міст немає жодного мегаполісу. Щільна забудова, велика кількість транспорту, промпідприємства, вихлопні гази впливають на навколишнє середовище. До того ж у містах з бурхливим офісним життям не вистачає лікарів, лікарень і машин швидкої допомоги.

Під час складання рейтингу оцінювали рівень забезпечення населення медичною допомогою, рівень захворюваності городян раком, туберкульозом та серцево-судинними захворюваннями; демографічні показники та екологічний стан міста.