За українцями, які постраждали в ДТП під Псковом, МНС відправить літак

Україна відправить до Росії літак МНС для перевезення постраждалих в ДТП під Псковом (РФ) українців.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

«Сьогодні з України вилітає літак МНС Ан-26, який забере сімох громадян України з лікарні у Пскові», - сказав він.

За словами речника, ці постраждалі перебувають у стабільному стані і їх можна перевозити в Україну.

Сьогодні ж літак має повернутися до України.

Водночас, за словами О.Дикусарова, ще один громадянин України перебуває у тяжкому стані і залишиться лікуватися у Росії. Українські дипломати відслідковують процес його лікування і будуть надавати необхідне сприяння, сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня приблизно о 20-й год. в Опочецькому районі Псковської області мікроавтобус «Мерседес Спринтер» зіткнувся з автомобілем «Міцубісі». У мікроавтобусі їхали 9 осіб.

В результаті ДТП водій мікроавтобуса – громадянин Росії, загинув. 8 українців постраждали та були госпіталізовані до лікарні. Пасажири автобуса прямували до м. Санкт-Петербург.